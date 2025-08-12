PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 34. KW

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 34. KW
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 18.08.2025, bis Sonntag, 24.08.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 18.08.2025

   - B 269 zwischen Dillingen und Tholey
   - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken
   - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 19.08.2025

   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 20.08.2025

   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
   - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg
   - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 21.08.2025

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - Landkreis St.Wendel

Freitag, 22.08.2025

   - L 108 Ensheim
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
   - Wadern

Samstag, 23.08.2025

   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Sonntag, 24.08.2025

   -BAB 1 zwischen Riegelsberg und AS Eppelborn

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jan Poß
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/962-8013
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

