Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 34. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 18.08.2025, bis Sonntag, 24.08.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 18.08.2025
- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz
Dienstag, 19.08.2025
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
Mittwoch, 20.08.2025
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Donnerstag, 21.08.2025
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Landkreis St.Wendel
Freitag, 22.08.2025
- L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Wadern
Samstag, 23.08.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Sonntag, 24.08.2025
-BAB 1 zwischen Riegelsberg und AS Eppelborn
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
