Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Telefonbetrüger erneut in mehreren Fällen im Saarland erfolgreich

Polizei warnt und gibt Verhaltenshinweise!

Saarbrücken (ots)

In den letzten Tagen kontaktierten Telefonbetrüger mehrere Geschädigte aus dem Regionalverband Saarbrücken und im Saar-Pfalz-Kreis. In der Annahme, von echten Polizeibeamten kontaktiert worden zu sein, welche eine Einbrecherbande festgenommen haben, gaben drei der Angerufenen Wertgegenstände heraus - zur vermeintlichen Sicherung des persönlichen Hab und Guts.

Bereits am Dienstag sowie am gestrigen Mittwoch kontaktierten die Anrufer ihre späteren Opfer. Hierbei handelte es sich um ältere Mitbürger aus dem Regionalverband Saarbrücken; eine 79-Jährige aus Völklingen, eine 87 Jahre alte Dame aus Püttlingen sowie einen Mann im Alter von 77 Jahren aus Saarbrücken.

Die bislang unbekannten Täter gaben sich mit der häufig genutzten Schockanruf-Masche als Polizeibeamte aus und behaupteten, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Ferner hätten Sie Hinweise, dass die Anwesen, die von den Geschädigten bewohnt wurden, in nächster Zeit ebenfalls als mögliches Tatobjekt im Visier seien. Zum Schutz könne die Polizei die Gegenstände gerne in Verwahrung nehmen, um sie vor möglichen Diebstählen zu schützen.

In drei Fällen gelang es den Unbekannten so an Bargeldbeträge und weitere Wertgegenstände zu gelangen. Saarlandweit ereigneten sich seit Dienstag weitere 28 versuchte Betrugsstraftaten im Bereich des Enkeltrickphänomens. Schwerpunkte lagen hier im Regionalverband Saarbrücken und im Saar-Pfalz-Kreis.

Die Landespolizeidirektion des Saarlandes warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solch betrügerischen Anrufen! Mit folgenden Tipps können Sie sich schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld, Schmuck oder Wertgegenstände verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! Überprüfen Sie, wenn möglich, die Informationen des Anrufers! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de.

