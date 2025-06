FW-ROW: Brennt PKW

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Elsdorf (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr kam es in der Lange Straße in Elsdorf zu einem PKW Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr Elsdorf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Ein Trupp ging sofort per Schnellangriff zur Brandbekämpfung vor, sodass eine Ausbreitung auf eine angrenzende Hecke verhindert werden konnte. Ebenso schnell war das Feuer unter Kontrolle und der PKW wurde mittels Wärmebildkamera auf Hitzequellen untersucht. Entsprechend wurde das Batteriemanagement durchgeführt und der Motorraum runtergekühlt. Um das Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen zu lassen, wurden Gullis in der direkten Umgebung abgedeckt. Nach ca. 20 Minuten war der Einsatz abgearbeitet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Anschluss wird der Bauhof zur Einsatzstelle ausrücken und die Verunreinigung, die durch den Brand am PKW entstanden sind, beseitigen.

