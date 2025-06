Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Hoflader fängt Feuer

Rhade (ots)

Am Donnerstag gegen Mittag fing ein Hoflader bei Arbeiten in der Straße Mühlo in Rhade Feuer.

Um 11:53 Uhr wurden die Feuerwehren Rhade, Selsingen und Breddorf mit dem Alarmstichwort FK2 alarmiert. Die Kameraden aus Rhade hatten die Lage schnell unter Kontrolle, so dass die Feuerwehren aus Selsingen und Breddorf die Einsatzfahrt abbrechen konnten.

Unter Atemschutz wurde das Fahrzeug zunächst mit Wasser und zuletzt mit Schaum gelöscht. Der Hoflader brannte im Heck aus.

Personen kamen nicht zu Schaden. Zur genauen Ursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenhöhe gemacht werden.

