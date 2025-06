Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Einfamilienhaus

Zeven (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Feuerwehren aus Zeven, Brauel, Brüttendorf, Badenstedt und Heeslingen zum Brand eines Einfamilienhauses alarmiert. Das schon Jahre lang leerstehende Gebäude war unbewohnt und somit waren keine Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen der Wehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Schnell wurden mehrere Riegelstellungen aufgebaut, sodass die Nachbargebäude geschützt und gekühlt werden konnten - So konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Mithilfe der Drehleiter konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch hatte das Gebäude bereits so viel Schaden erlitten, dass ein Abriss in Erwägung gezogen wurde. Da die Giebel drohten zu stürzen wurde in Abstimmung mit dem Eigentümer der Abriss per Bagger beauftragt. Die ca. 100 Einsatzkräfte sorgten weiterhin für den Brandschutz. Der Bauhof sperrte die Staße B71 während des Einsatzes ab und die Polizei nimmt im Nachgang die Ermittlung zur Brandursache auf.

