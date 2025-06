Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unklarer Gasgeruch in Kuhstedt - ABC-Erkunder im Einsatz

Kuhstedt (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 31. Mai wurden die Ortsfeuerwehren aus Kuhstedt und Gnarrenburg gegen 05:45 Uhr zu einem Einsatz in Kuhstedt alarmiert. Ein Passant hatte an einem Betrieb einen auffälligen Gasgeruch wahrgenommen und die Notruf verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Auch die Einsatzkräfte konnten einen deutlichen Gasgeruch feststellen. Eine ausführliche Erkundung des betroffenen Bereichs, unterstützt durch Gaswarngeräte, ergab zunächst jedoch keine Hinweise auf ein Leck oder einen Austritt. Es waren weder Gastanks noch andere offensichtliche Gasquellen zu finden.

Da die Herkunft des Geruchs unklar blieb und auch andere Stoffe neben Erdgas oder Propangas nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der ABC-Erkunder der Kreisfeuerwehr nachalarmiert. Dieses Spezialfahrzeug ist mit sensibler Messtechnik ausgestattet und dient der Erkennung und Beurteilung von Gefahren durch atomare, biologische oder chemische Stoffe.

Im weiteren Verlauf wurde ein auffälliger Geruch in der Nähe eines Leichtflüssigkeitsabscheiders festgestellt. Nach Eintreffen des ABC-Erkunders sowie des Führungsdienstes des Gefahrgut- und Umweltschutzzuges des Landkreises Rotenburg wurde dieser Bereich gezielt mit Messgeräten kontrolliert. Dabei schlugen die Geräte in unmittelbarer Nähe des Abscheiders an. Die Einsatzkräfte belüfteten die betroffene Anlage und spülten diese mit Wasser durch, um mögliche Rückstände zu beseitigen. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz beendet.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch einen Mitarbeiter der Gnarrenburger Abwasserreinigungsanlage sowie den Notdienst des Energieversorgers EWE.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell