Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dörpen (ots)

Am Mittwoch kam es in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr eine 60-jährige Radfahrerin gegen 9.20 Uhr den Kampweg in Richtung Rägertstraße. Als eine bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Kleinwagens kurz vor der Einmündung zur Rägertstraße ihren Pkw wendete, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Die 60-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Die Pkw-Fahrerin setzte unvermittelt ihre Fahrt fort. Die Pkw-Fahrerin sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell