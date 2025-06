Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: 75 Jahre Feuerwehr Minstedt - Stadtfeuerwehrfest begeistert mit spannenden Wettbewerben und großem Gemeinschaftsgeist

Minstedt

14. Juni 2025 - Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad wurde der Sportplatz in Minstedt zum Schauplatz eines ganz besonderen Ereignisses: Das diesjährige Stadtfeuerwehrfest fand nicht nur in der idyllischen Ortschaft statt, sondern stand auch im Zeichen eines bedeutenden Jubiläums - 75 Jahre Ortsfeuerwehr Minstedt. Unter der Leitung von Ortsbrandmeister Jörg Wempen wurde dieser Meilenstein gebührend gefeiert.

Ein ereignisreicher Tag voller Teamgeist, Einsatzbereitschaft und beeindruckender Leistungen erwartete die zahlreichen Besucher und Teilnehmer. Die Organisatoren hatten keine Mühen gescheut und sorgten für perfekte Bedingungen auf den Wettbewerbsbahnen - sowohl für die Einsatzabteilung als auch für die Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Spannende Wettbewerbe und strahlende Sieger

Insgesamt zwölf Gruppen der Einsatzabteilung traten in den herausfordernden Modulen "Löschangriff", "Kuppeln einer Saugleitung" und "Sprechfunk" gegeneinander an. Besonders im Kuppel-Modul zeigten die Feuerwehrleute ihr ganzes Können und erzielten beeindruckende Zeiten. Den Gesamtsieg sicherte sich schließlich die Gruppe aus Hönau-Lindorf. Die Plätze zwei und drei gingen an die Gruppen aus Minstedt und Spreckens. Diese Gruppen haben sich somit für den Kreisentscheid am 30. August 2025 in Ottingen in der Stadt Visselhövede qualifiziert.

Auch der Nachwuchs stand dem in nichts nach. Sieben Jugendfeuerwehr-Gruppen nahmen am A-Teil des Bundeswettbewerbs der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr teil. Mit viel Eifer und Leidenschaft meisterten sie die gestellten Aufgaben - trotz kleinerer Hürden strahlten am Ende viele glückliche Gesichter. Die Jugendfeuerwehr Elm erreichte den ersten Platz, gefolgt von Bevern und Spreckens.

Bei den Kinderfeuerwehren sorgten gleich 14 Gruppen für ein buntes, lebhaftes Bild auf dem Platz. Mit Stolz und Begeisterung meisterten die jüngsten Feuerwehrmitglieder ihre Stationen - stets unter dem Applaus der Zuschauer. Die Gruppe Hesedorf 1 konnte sich den ersten Platz sichern, während Spreckens/Minstedt 1 und 2 die weiteren Podestplätze belegten. Für zusätzlichen Spaß sorgten eine Hüpfburg und Outdoor-Spiele - ein echtes Kinderparadies.

Würdigung, Ehrungen und Dank

Zur Siegerehrung begrüßte Stadtbrandmeister Nils Schwarz zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Kreisbrandmeister Peter Dettmer, Abschnittsleiter Jörg Suske, Bürgermeister Michael Hannebacher, den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden Stefan Detjen, Vertreter der Altersabteilung, Ehrenortsbrandmeister sowie zahlreiche weitere Gäste aus Feuerwehr und Politik - darunter Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Austel und die Gemeindebrandmeister Gnarrenburg Timm Meyer, Geestequelle Mario Jagels und Selsingen Ronald Krause sowie Gemeindebrandmeister Oldendorf-Himmelpforten Malte Gooßen.

Ein besonderer Moment war die Verleihung der Hochwasser-Medaillen an die Kameradinnen und Kameraden, die über die Weihnachtstage 2023 im Einsatz gewesen waren. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr erhielten auch der Oberdeichgräfe Werner Schröder und der Geschäftsführer des Ostedeichverbandes Thorsten Ratzke die Ehrenmedaille. Die nicht anwesenden Einsatzkräfte erhalten ihre Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt in einem würdigen Rahmen. Im Rahmen des Jubiläums überreichte Stadtbrandmeister Nils Schwarz außerdem eine Holztafel an die Ortsfeuerwehr Minstedt.

Stellvertretend für die gesamte Ortsfeuerwehr erhielten Anne Wempen und Kristin Witten kleine Präsente als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes.

Dank und Ausblick

Sowohl Stadtbrandmeister Nils Schwarz als auch Bürgermeister Michael Hannebacher hoben in ihren Grußworten das große Engagement aller Feuerwehrangehörigen hervor. Ihr unermüdlicher Einsatz - ob im Alltag, bei Großschadenslagen oder bei der Organisation solcher Veranstaltungen - sei ein unverzichtbarer Pfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Das Stadtfeuerwehrfest 2025 in Minstedt war mehr als nur ein Wettbewerb - es war ein eindrucksvolles Zeichen für Kameradschaft, Leistungsbereitschaft und den starken Rückhalt in der Bevölkerung. Und so bleibt am Ende nicht nur die Erinnerung an ein gelungenes Jubiläum, sondern auch die Vorfreude auf das nächste Wiedersehen im Zeichen der Feuerwehrfamilie.

