Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Parnewinkel (ots)

Am späten Freitagabend nahm eine Polizeistreife aus Richtung Seedorf kommend über Selsingen einen Feuerschein wahr. Nach genauerer Erkundung fanden sie einen brennenden Haufen Unrat in der Straße Hollen in Parnewinkel. Um 23:16 Uhr wurden somit die Ortsfeuerwehren Parnewinkel und Selsingen mit dem Alarmstichwort F1 brennt Unrat alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Haufen mit einem C-Rohr. Nach kurzer Zeit konnte Feuer aus gemeldet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren waren mit 14 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell