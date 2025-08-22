PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Presseeinladung
Pressekonferenz zu den Ereignissen um den getöteten Polizisten in Völklingen

Saarbrücken (ots)

Die Veranstaltung findet statt am

Datum: Freitag, 22.08.2025

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Ort: Landespolizeidirektion

Aula Mainzer Straße 134-136 66121 Saarbrücken

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Innenminister Reinhold Jost, Landespolizeipräsident Dr. Thorsten Weiler, Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean und Oberstaatsanwalt Christian Nassiry werden zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Ereignisse um den gestern in Völklingen bei einem Einsatz getöteten Polizisten berichten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

