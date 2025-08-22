Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Presseeinladung
Pressekonferenz zu den Ereignissen um den getöteten Polizisten in Völklingen
Saarbrücken (ots)
Die Veranstaltung findet statt am
Datum: Freitag, 22.08.2025
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Ort: Landespolizeidirektion
Aula Mainzer Straße 134-136 66121 Saarbrücken
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Innenminister Reinhold Jost, Landespolizeipräsident Dr. Thorsten Weiler, Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean und Oberstaatsanwalt Christian Nassiry werden zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Ereignisse um den gestern in Völklingen bei einem Einsatz getöteten Polizisten berichten.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell