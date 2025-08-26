Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 36. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 01.09.2025 bis Sonntag, 07.09.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 01.09.2025

- Merzig, L 174 - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach

Dienstag, 02.09.2025

- B 51 zwischen Güdingen und Landesgrenze Frankreich - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - Saarwellingen

Mittwoch, 03.09.2025

- L 237 Ormesheim - BAB 8 zwischen AK Saarbrücken und AK Neunkirchen - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Donnerstag, 04.09.2025

- BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - St. Wendel

Freitag, 05.09.2025

- B 269 zwischen Saarlouis und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 06.09.2025

- B51, zwischen Brebach und Landesgrenze Frankreich - BAB 1 zwischen AD Saarbrücken und AS Tholey

Sonntag, 07.09.2025

- B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

