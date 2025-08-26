Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Landesweite Schweigeminute im Saarland für getöteten Polizisten

Saarbrücken / Völklingen (ots)

In Gedenken an Polizeioberkommissar Simon B., der am vergangenen Donnerstag in Völklingen im Dienst getötet wurde, ruft die saarländische Landesregierung zu einer landesweiten Schweigeminute am Mittwoch (27. August 2025) um 09.00 Uhr auf.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger: "Unser Land trauert und viele wollen ein Zeichen der Anteilnahme mit der Familie setzen. Mit einer landesweiten Schweigeminute schaffen wir einen Moment des Mitgefühls und der Solidarität. Unsere Gedanken sind bei der Familie, Freundinnen und Freunden und den Kolleginnen und Kollegen von Simon B."

Innenminister Reinhold Jost: "Die entsetzliche Tat, bei der ein Polizeibeamter gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, hat bei uns allen für Entsetzen und Fassungslosigkeit gesorgt. Bundesweit haben alle Polizeien des Bundes und der Länder ihre Solidarität bekundet. Auf schmerzhafteste Weise mussten wir einmal mehr erfahren, dass der entschlossene und couragierte Einsatz unserer Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einen hohen Preis haben kann. Es liegt nun an uns, das Andenken an den getöteten Polizisten und seinen Dienst für unsere Gesellschaft zu bewahren und in Ehren zu halten. Deswegen wollen wir mit der gemeinsamen Schweigeminute ein Zeichen der Solidarität mit der Familie und unserer Polizei setzen."

Landtagspräsidentin Heike Winzent: "Der Tod des jungen Polizisten, der im Einsatz für unsere Sicherheit aus dem Leben gerissen wurde, macht fassungslos und erschüttert viele Saarländerinnen und Saarländer. Das Saarland trauert. Mit der landesweiten Schweigeminute wollen wir unsere tiefe Anteilnahme ausdrücken. In Gedanken sind wir bei seiner Familie, den Freundinnen und Freunden sowie den Kolleginnen und Kollegen."

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell