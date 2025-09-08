PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 16-Jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

POL-PDNW: 16-Jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Hettenleidelheim (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher befuhr am heutigen frühen Morgen gegen 0:50 Uhr mit einem Pkw die Turnhallenstraße und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge sind infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Anwohner wurden trotz der nächtlichen Stunde auf das Geschehen aufmerksam und konnten den Jugendlichen zum Anhalten bewegen. Den Polizeibeamten gegenüber erklärte er, dass er nach einem Streit mit seiner Mutter "ein bisschen rumfahren" wollte. Die Mutter habe nichts von der nächtlichen Spritztour mitbekommen. Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 06:24

    POL-PDNW: Kontrolltage im Hinblick auf E-Scooter der Polizei Neustadt/W.

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. wird ab diesem Montag, den 08.09.2025 bis einschließlich Freitag, den 12.09.2025, verstärkt die Verkehrssicherheit von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) kontrollieren. Ferner wird hierbei auch insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden. Die Polizei ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:39

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 05.09.2025 gegen 23:25 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße bei dem 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:22

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 07.09.2025 gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Streife einen schlangenlinienfahrenden Pkw in der Dammstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch beim 57-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren