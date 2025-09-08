Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 16-Jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Hettenleidelheim (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher befuhr am heutigen frühen Morgen gegen 0:50 Uhr mit einem Pkw die Turnhallenstraße und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge sind infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Anwohner wurden trotz der nächtlichen Stunde auf das Geschehen aufmerksam und konnten den Jugendlichen zum Anhalten bewegen. Den Polizeibeamten gegenüber erklärte er, dass er nach einem Streit mit seiner Mutter "ein bisschen rumfahren" wollte. Die Mutter habe nichts von der nächtlichen Spritztour mitbekommen. Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

