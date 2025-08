Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung auf Spielplatz der IGS Rodenberg

Rodenberg (ots)

(Kun) Am 03.08.2025 um 19:04 Uhr wurde in Rodenberg in der Suntalstraße 17 bei der dortigen IGS eine Sachbeschädigung durch einen Kleinbrand gemeldet. Auf dem dort anliegenden Spielplatz geriet aus bisher ungeklärten Gründen eine kleine Fläche von ca. 30 cm des Tartanbelages in Brand. Eine Zeugin, die den Brand gemeldet hat, konnte drei unbekannter Personen beim Entfernen vom Spielplatz beobachten. Die Polizei Bad Nenndorf sucht weitere Zeugen und Hinweisgeber zu diesem Vorfall. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723 /74920 zu melden.

