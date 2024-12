Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241219.1 Heikendorf: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Heikendorf (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Heikendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Durch den Unfall verletzte sich ein 5-jährige Mädchen schwer. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizeistation Heikendorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr gestern gegen 17 Uhr ein weißer Kleinwagen die Straße Dorfplatz vom Neuheikendorfer Weg kommend in Richtung Schmiedeplatz. Zeugenangaben zufolge habe das Mädchen in Höhe der dortigen Bushaltestelle mit ihrer Mutter gestanden. Plötzlich habe sie sich von der Hand der Mutter losgerissen und sei auf die Fahrbahn gelaufen. Hier sei es dann zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw gekommen, in dessen Folge das Mädchen sich schwer verletzte. Der Fahrzeugführer soll nach dem Aufprall seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief ergebnislos. Der Rettungsdienst und ein hinzugezogener Notarzt versorgten das Mädchen vor Ort, im weiteren Verlauf kam das Kind mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Durch die Wucht des Aufpralls dürfte das Verursacherfahrzeug im Frontbereich stark beschädigt sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen / hellen Kleinwagen handeln. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder möglichen Insassen sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizeistation Heikendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können. Diese werden gebeten sich umgehende mit der Polizei unter 0431-160-1710 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell