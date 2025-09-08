PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolltage im Hinblick auf E-Scooter der Polizei Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. wird ab diesem Montag, den 08.09.2025 bis einschließlich Freitag, den 12.09.2025, verstärkt die Verkehrssicherheit von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) kontrollieren.

Ferner wird hierbei auch insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden.

Die Polizei Neustadt/W. weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass für Fahrer solcher Kraftfahrzeuge dieselben Promillegrenzen wie für beispielsweise PKW-Führer gelten. Zudem kann die Fahrt unter Drogeneinfluss ebenfalls in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren enden.

Des Weiteren ist eine ordnungsgemäße Versicherung für solche Gefährte erforderlich. In diesem Jahr weist die Versicherungsplakette die Farbe Grün auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 10:39

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 05.09.2025 gegen 23:25 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße bei dem 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:22

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 07.09.2025 gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Streife einen schlangenlinienfahrenden Pkw in der Dammstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch beim 57-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:21

    POL-PDNW: Versuchte Sachbeschädigung an Rettungswagen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 06.09.2025 gegen 13:00 Uhr warfen Unbekannte eine Glasflasche auf einen Rettungswagen, welcher gerade auf dem Gelände der Rettungswache in der Grainstraße eingeparkt wurde. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand glücklicherweise nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
