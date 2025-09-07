PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.09.2025 gegen 23:25 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße bei dem 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkohol-/ und Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Seibt, PK
Telefon: 06321 854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

