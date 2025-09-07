Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 07.09.2025 gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Streife einen schlangenlinienfahrenden Pkw in der Dammstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch beim 57-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
