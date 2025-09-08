PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.09.2025 im Zeitraum von 07:10Uhr bis 08:10 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Hinblick auf die zurzeit stattfinden E-Scooter Kontrolltage in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. durchgeführt. Hierbei konnten zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welche schneller als die erlaubten 20 km/h fuhren. Ein E-Scooter eines 18-Jährigen erreichte eine Geschwindigkeit von 32 km/h, einer eines 15-Jährigen sogar eine beachtliche Geschwindigkeit von 70 km/h. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG zu. Auch den 15-Jährigen erwartet ein solches Verfahren. Zudem wird dieser sich in einem weiteren Verfahren verantworten müssen, da dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Insgesamt wurden an der Kontrollstelle 20 E-Scooter kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 06:24

    POL-PDNW: Kontrolltage im Hinblick auf E-Scooter der Polizei Neustadt/W.

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. wird ab diesem Montag, den 08.09.2025 bis einschließlich Freitag, den 12.09.2025, verstärkt die Verkehrssicherheit von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) kontrollieren. Ferner wird hierbei auch insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden. Die Polizei ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:39

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 05.09.2025 gegen 23:25 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße bei dem 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren