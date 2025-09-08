Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.09.2025 im Zeitraum von 07:10Uhr bis 08:10 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Hinblick auf die zurzeit stattfinden E-Scooter Kontrolltage in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. durchgeführt. Hierbei konnten zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welche schneller als die erlaubten 20 km/h fuhren. Ein E-Scooter eines 18-Jährigen erreichte eine Geschwindigkeit von 32 km/h, einer eines 15-Jährigen sogar eine beachtliche Geschwindigkeit von 70 km/h. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG zu. Auch den 15-Jährigen erwartet ein solches Verfahren. Zudem wird dieser sich in einem weiteren Verfahren verantworten müssen, da dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Insgesamt wurden an der Kontrollstelle 20 E-Scooter kontrolliert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell