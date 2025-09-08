Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Kokaineinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 08.09.2025 um 08:30 Uhr ein 32-Jähriger aus Frankenthal, welcher mit einem Transporter in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf Kokain, weshalb dem Frankenthal eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel eine Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

