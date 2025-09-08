Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Meldung über angeblichen Kinderansprecher in den sozialen Medien

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.09.2025 wurde in verschiedenen Sozialen Medien verbreitet, dass ein unbekannter Mann im Bus zwischen Bad Dürkheim und Neustadt Kinder nach der Busverbindung fragen und ihnen anschließend Komplimente machen würde. In der Folge wurden in den sozialen Medien viele weitere Informationen verbreitet. Weiterhin wurde ein Foto verbreitet auf dem der bislang unbekannte Mann angeblich abgebildet war.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Nach der ersten Aufnahme des Sachverhalts, haben deswegen spezialisierte Kräfte des Jugendsachgebietes Ermittlungen durchgeführt. Den Ermittlungen zu Folge ergaben sich jedoch keine konkreten Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat. Weiterhin gingen bei der Polizei bislang keine entsprechenden Meldungen ein. Da der Verfasser der Nachricht unter einem Pseudonym postet, könnte es sich im vorliegenden Fall um eine Falschmeldung handeln.

Mögliche sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Ihrer Nachbarschaft vor.

- Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen

zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten

Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei

- Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

- Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

- Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. - Halten Sie Kinder zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell