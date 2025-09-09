Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Aquaplaning-Unfall auf der A6, Höhe Laumersheim.

Laumersheim (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025, gegen 10.05 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe Laumersheim gemeldet. Die Polizei und der Rettungsdienst trafen kurze Zeit später an der Unfallstelle ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 66jähriger Mann mit seinem Mercedes aufgrund von Aquaplaning auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und touchierte dabei ein weiteres Fahrzeug der Marke GMC auf dem rechten Fahrstreifen. Infolge der Kollision geriet der ebenfalls 66jährige GMC-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der GMC-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell