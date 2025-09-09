Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unsichere Fahrweise führt zu Strafanzeige - Zeugenaufruf

Haßloch (ots)

Am 09.09.2025 gegen 14:05 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen silbernen PKW, welcher auf der Westrandstraße in 67454 Haßloch mit unsicherer Fahrweise fuhr. Unter anderem soll der PKW mehrmals fast von der Fahrbahn abgekommen sein. An der Halteranschrift konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin angetroffen werden. Auf diese traf die zuvor abgegeben Fahrerbeschreibung zu. Da bei der 50-Jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde mit dieser ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,96 Promille. Außerdem gab die 50 Jahre alte Frau an, Medikamente eingenommen zu haben. Aus diesem Grund wurde der aus Haßloch stammenden Frau eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Verkehrsteilnehmer, die durch die zuvor geschilderte Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden oder selbst Zeugen des Vorfalls waren, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

