Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 609. Bad Dürkheimer Wurstmarkt - Informationen Ihrer Polizei

Bad Dürkheim (ots)

Von Freitag, 12. September 2025, bis Montag, 22. September 2025 findet der diesjährige Dürkheimer Wurstmarkt statt. Das größte Weinfest der Welt lädt zum Feiern ein: Hier trifft Pfälzer Gemütlichkeit auf ausgelassene Feierstimmung und traditionellen Marktflair. Der Dürkheimer Wurstmarkt bietet bereits zum 609. Mal ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt.

Anreise zum Dürkheimer Wurstmarkt

Trotz der baustellenbedingten Schienensperrungen zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim wird der Ersatzverkehr zeitlich und kapazitiv deutlich ausgeweitet. Ebenso fährt stündlich Ersatzverkehr zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim. Die Fahrpläne des Zusatzverkehrs sind online unter 👉 www.duerkheimer-wurstmarkt.de/anreise-parken abrufbar. Zudem stehen während des Wurstmarkts zehn Großraumparkplätze sowie ein bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung.

Ihre Sicherheit beim Feiern

Auch in diesem Jahr wird das umfassende Sicherheitskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden erarbeitet wurde, fortgeführt. Dazu gehören anlassbezogene Taschen- und Rucksackkontrollen auf dem Festgelände und Barrieren für Fahrzeuge rund um das Gelände Das Marktbüro befindet sich direkt neben der Wurstmarktwache der Polizei. Auf dem Platz sorgen Polizei und Ordnungsbehörde für die Sicherheit der Gäste, unterstützt durch das DRK Bad Dürkheim. Wie im Vorjahr ist auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim einsatzbereit.

Tipps Ihrer Polizei für einen sicheren Wurstmarktbesuch

   -	Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, muss nüchtern sein. 
Alkohol- oder Drogeneinfluss gefährdet nicht nur Sie selbst, sondern 
auch andere.
   -	Wer zusammen feiert, geht auch zusammen heim. Verabreden Sie 
schon vor dem Besuch, wie Sie sicher nach Hause kommen.
   -	Schützen Sie sich vor Taschendieben: Wertsachen körpernah 
verstauen und nur das Nötigste mitnehmen.
   -	Beachten Sie das seit 2024 gültige Messerverbot bei öffentlichen
Veranstaltungen.

Für friedliche und sichere Festtage ist Ihre Polizei für Sie im Einsatz. Damit alle sicher nach Hause kommen, werden auch verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Das komplette Programm rund um den Wurstmarkt finden Sie hier: https://s.rlp.de/LLChfp7

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Sandra Giertzsch
Telefon: 06321-854-4016
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

