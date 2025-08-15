Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus an der Weberstraße - eine Person verletzt

Krefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.08.2025 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld über den Notruf 112 gleich durch mehrere aufmerksame Passanten ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld-Nord gemeldet. Aufgrund der Schilderungen wurden um 05:53 Uhr umgehend mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle an der Weberstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Flammen und dichter Rauch drangen aus den Fenstern im 1. und 2. Obergeschoss einer Maisonette-Wohnung des Gebäudes. Sofort wurde ein Löschtrupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung entsandt. In der Brandwohnung konnte durch die Feuerwehr dabei eine Person verletzt aufgefunden und gerettet werden. Durch den Rettungsdienst wurde die medizinische Erstversorgung des 38-jährigen Mannes eingeleitet und dieser im weiteren Einsatzverlauf mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Alle weiteren Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen und blieben unverletzt.

Die Brandbekämpfung im Gebäude wurde unterdessen durch weitere Löschtrupps durchgeführt. Das Feuer hatte sich jedoch bereits in die Dachkonstruktion ausgebreitet, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte. Um alle Glutnester erreichen und vollständig ablöschen zu können, mussten aufwendig Teile der Dachhaut geöffnet werden. Die Lösch- und Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 10:00 Uhr abgeschlossen.

Die Maisonette-Wohnung sowie eine benachbarte Wohnung im Erdgeschoss sind in Folge des Brandes derzeit unbewohnbar. Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt war die Feuerwehr Krefeld mit rund 50 Einsatzkräften von beiden Wachen der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr Krefeld-Hüls sowie dem Rettungsdienst der Stadt Krefeld vor Ort. Zeitgleich wurde der Grundschutz für das weitere Stadtgebiet durch Einheiten der freiwilligen Feuerwehren aus Gellep-Stratum, Fischeln und Uerdingen sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell