FW-KR: Brandereignis auf der Rheinstraße - Acht Personen gerettet

Krefeld (ots)

Am heutigen Abend kam es, gegen 22:07 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Rheinstraße. Das Brandereignis führte zu einer starken Verrauchung des Treppenraums, wodurch den Bewohnern der Fluchtweg blockiert wurde. Die Feuerwehr Krefeld rettete insgesamt acht Personen, darunter drei Kinder, über eine Drehleiter sowie mehrere tragbare Leitern aus dem Gebäude. Alle Personen wurden dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung zugeführt. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Der Brand wurde zügig unter Kontrolle gebracht. Das betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Für die betroffenen Bewohner wird eine vorübergehende Unterbringung durch die Stadt Krefeld oder im familiären Umfeld organisiert. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Einheit Oppum der Freiwilligen Feuerwehr. Um den Grundschutz für das Stadtgebiet weiterhin sicherzustellen, wurden die verwaisten Feuerwachen durch die Einheiten Fischeln und Hüls besetzt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

