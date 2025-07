FW-KR: Unwetterlage in Krefeld am 02.07.2025: Erste Gewitter treffen ein - Warnstufe erhöht

Krefeld (ots) - Am Nachmittag des 25.06.2025 wurde der Feuerwehr-Leitstelle über den Notruf 112 gegen 15:25 Uhr ein Brand in einer Kirche auf der Hauptstraße in Krefeld-Oppum gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte berichtete ein Angehöriger der Pfarrgemeinde über einen brennenden Beichtstuhl. Durch den Pfarrmitarbeiter wurden bereits erste Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern unternommen. Um eine ...

mehr