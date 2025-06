Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Flächenbrand am Rheinufer - Feuerwehr warnt vor anhaltender Trockenheit

Krefeld (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Flächenbrand in Rheinnähe auf der Bataverstraße alarmiert. Auf einer Fläche von ca. 150 Quadratmetern geriet trockenes Gras und Gebüsch in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer, mit drei handgeführten Strahlrohren, schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Gellep-Stratum und Oppum der Freiwilligen Feuerwehr.

Wichtiger Hinweis zur aktuellen Wetterlage: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen in den kommenden Tagen, besteht eine erhöhte Gefahr von Flächen- und Waldbränden. Die Feuerwehr bittet daher um besondere Vorsicht: Offenes Feuer im Wald, auf Wiesen oder in Waldnähe sind zu unterlassen. Grillen ist ausschließlich auf dafür ausgewiesenen und entsprechend ausgestatteten Grillplätzen gestattet. Offenes Feuer darf keinesfalls unbeaufsichtigt bleiben und muss nach Gebrauch vollständig gelöscht werden. Zigaretten dürfen nicht achtlos in der Natur entsorgt werden. Bereits ein glimmender Zigarettenstummel kann trockene Vegetation entzünden. Das Parken auf trockenen Grasflächen ist zu vermeiden. Heiße Fahrzeugteile können leicht Brände verursachen. Zufahrtswege zu Wäldern, Feldern und Gewässern sind unbedingt freizuhalten, damit die Fahrzeuge der Feuerwehr nicht behindert werden.

