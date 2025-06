Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Aufwendiger Einsatz nach Brand in Kirche

Krefeld (ots)

Am Nachmittag des 25.06.2025 wurde der Feuerwehr-Leitstelle über den Notruf 112 gegen 15:25 Uhr ein Brand in einer Kirche auf der Hauptstraße in Krefeld-Oppum gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte berichtete ein Angehöriger der Pfarrgemeinde über einen brennenden Beichtstuhl. Durch den Pfarrmitarbeiter wurden bereits erste Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern unternommen. Um eine Rauchgasinhalation auszuschließen, wurde der Mitarbeiter umgehend durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Da nicht auszuschließen war, dass sich zu diesem Zeitpunkt noch Personen in dem betroffenen Objekt aufhielten, wurde durch den Einsatzleiter umgehend ein Trupp zur Personensuche entsandt. Ein weiterer Trupp führte Nachlöscharbeiten mit einem Löschrohr unter schwerem Atemschutz durch. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Personensuche verlief glücklicherweise ergebnislos, sodass mit aufwendigen Entrauchungsmaßnahmen begonnen werden konnte. Aufgrund der komplexen Gebäudestruktur wurden zeitgleich vier Hochleistungslüfter eingesetzt.

Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden und die 20 Kräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache zu ihrem Standort zurückkehren.

