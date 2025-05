Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Lkw streift Auto

Zu dicht fuhr ein Lkwfahrer am Mittwoch in Herbrechtingen an einem geparkten VW vorbei.

Ulm (ots)

Der 40-Jährige war gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes Laster in der Eselsburger Straße unterwegs. Dabei fuhr er an einem geparkten VW vorbei. Der stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Bei der Vorbeifahrt streifte der Mercedes Atego mit der rechten Seite das linke Fahrzeugeck des Autos. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. An dem Lkw entstand wohl kein Schaden. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen.

