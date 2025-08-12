PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Garagenbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Krefeld (ots)

Durch mehrere Anrufer wurde der Feuerwehr-Leitstelle am Abend des 12.08.2025 über den Notruf 112 ein Brand einer Garage im Stadtteil Holterhöfe gemeldet. Da nicht auszuschließen war, dass das angrenzende Wohnhaus betroffen war, alarmierte der erfahrene Leitstellendisponent umfangreich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden.

Beim Eintreffen stand die Garage bereits im Vollbrand. Durch den Einsatzleiter wurde daher umgehend ein Löschangriff von mehreren Trupps mit drei Löschrohren unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Zeitgleich wurde das Wohngebäude auf Schadensmerkmale kontrolliert. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurden dem Rettungsdienst zum Ausschluss einer Rauchgasinhalation übergeben.

Die Garage ist bei diesem Einsatz komplett ausgebrannt. Durch den zielgerichteten Löscheinsatz konnte aber das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Im Anschluss an die notwendigen Nachlöscharbeiten wurde die Doppelhaushälfte auf Schadstoffe kontrolliert. Es konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt, sodass die Bewohner am Einsatzort verbleiben konnten.

Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden und die 54 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln sowie des städtischen Rettungsdienstes konnten an ihre Standorte zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Kai Hain
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

