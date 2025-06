Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim//Tatverdächtige nach versuchtem Bandendiebstahl und Verfolgungsfahrt festgenommen

Hildesheim (ots)

BARNTEN-(kri)-Am 01.06.2025 versuchten Tatverdächtige gegen 22:00 Uhr Kupferkabel aus einem Kieswerk in Barnten zu entwenden. Sie flüchteten mit einem Pkw, verunfallten mit diesem und wurden gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei den Hinweis, dass es in einem Kieswerk zu Unstimmigkeiten gekommen sei, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt wurden. Am Kieswerk angekommen, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw fest. Während der Kontrolle flüchtete das Fahrzeug jedoch mit hoher Geschwindigkeit. Das Streifenteam nahm sofort die Verfolgung auf. Hinter einem Feldweg, Verlängerung Hagenkamp Ortsteil Vardegötzen, übersah der Fahrer einen Graben, fuhr in diesen hinein und blieb mit dem Fahrzeug stecken. Sechs Insassen verließen fluchtartig den Pkw und flüchteten zu Fuß. Ein Mann wurde noch in unmittelbarer Nähe gestellt. Die anderen Männer rannten in ein Feld. Die Polizei reagierte schnell und umstellte das Feld, um die flüchtigen Personen festzusetzen. Unterstützt wurde der Einsatz durch einen Polizeihubschrauber der Bundespolizei, der die Suche aus der Luft koordinierte und Diensthundeführern der Polizeidirektion Hannover. Aufgrund des Vorgehens der Einsatzkräfte konnten vier Personen kurze Zeit später festgenommen werden. Ein Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig.

Zwei Personen klagten daraufhin über Schmerzen, die sie sich vermutlich beim Unfall zugezogen hatten und wurden in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Hildesheim zur Wache gefahren, wo sie sich derzeit noch befinden. Die fünf Personen im Alter von 18-35 Jahren haben in Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Staatsanwaltschaft beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell