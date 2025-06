POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für das Wochenende vom 31.05.-01.06.2025 - Einbruch in Einfamilienhaus und Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Händelstraße (Sti) In der Nacht von dem 31.05.2025 auf den 01.06.2025 ist es zu je einem versuchten Einbruch in der Händelstraße und in der Schubertstraße in Sarstedt gekommen. In beiden Fällen haben der oder die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen, jedoch die Häuser nicht betreten. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei ...

