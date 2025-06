POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (fri): In der Zeit zwischen dem 31.05.2025 gegen 22 Uhr und dem 01.06.2025 wurde ein hochwertiges vollgefedertes Fully Mountainbike des Herstellers Cube von einem in der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth befindlichen Privatgrundstück entwendet. Das zuvor am Zaun des Grundstücks angeschlossene Fahrrad hat 28 Zoll Reifen und ist blau. Zeugen die auffällige Beobachtungen in dem ...

