Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: B39-Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 12.09.2025 auf den 13.09.2025 gegen 02:10 Uhr kam es auf der B39 bei Geinsheim zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte von der Gäustraße auf die B39 auffahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Der Unfallverursacher kollidierte seitlich mit diesem PKW und drehte diesen. Anschließend wendet der Unfallverursacher seinen PKW und flüchtet über die Gäustraße in Richtung Geinsheim. Am Unfallort wurden Spuren gesichert. Die Fahrzeugführerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Es wird um Zeugenhinweise zu dem gesuchten PKW gebeten. Dieser dürfte eine größere Beschädigung im Bereich der Fahrzeugfront aufweisen und weiß und/oder rot lackiert sein.

