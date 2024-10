Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: LKW und Auto stoßen zusammen

Stemwede (ots)

(SN) Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr im Bereich Ilweder Straße / Süsterstraße.

So hatte ein Mann (42) mit einem Sattelzug gegen 15.40 Uhr die Süsterstraße in Fahrtrichtung Arrenkamp befahren und den Kreuzungsbereich an der Ilweder Straße überqueren wollen. Auf der befand sich zeitgleich ein 25-jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung der Haldemer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei schleuderte der BMW gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks.

Während der LKW-Fahrer aus Stemwede unverletzt blieb, beklagte der PKW-Fahrer aus Wagenfeld leichtere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde durch Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell