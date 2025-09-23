PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Unfallflucht: Suche nach flüchtendem Fahrzeug

Meinerzhagen (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagabend einen Fahrradfahrer touchiert. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach seiner Schilderung befuhr der 42-jährige Fahrradfahrer gegen 21.45 Uhr die Marienheider Straße in Richtung Meinerzhagen. Er ordnete sich zur Straßenmitte ein, um nach links in die Straße "Im Tempel" abzubiegen. Ein von hinten kommender Pkw - möglicherweise ein Mercedes Sportwagen - touchierte den Radfahrer, so dass dieser stürzte und gegen einen Leitpfosten stieß. Der verletzte Fahrradfahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entweder den Zusammenstoß, den weißen Wagen oder den Fahrradfahrer kurz vor dem Ereignis gesehen haben. Wer kann Angaben zu dem Pkw machen? Hinweise bitte an die Wache in Meinerzhagen, Telefon 9199-0. (cris)

