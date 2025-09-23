PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Mann tot in Wohnung aufgefunden

Hagen/Märkischer Kreis (ots)

Am Montagmorgen (22.09.2025) betraten Beamte des Bezirksdienstes der Polizei des Märkischen Kreises die Wohnung eines 46-Jährigen in der Buckesfelder Straße in Lüdenscheid. Die Polizisten fanden den Mann tot in seiner Wohnung auf. Die Gesamtumstände deuten auf ein Fremdverschulden hin. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat mit einer Mordkommission der Hagener Polizei die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tötungsdelikts aufgenommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erteilt werden. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:12

    POL-MK: Unfallflucht: Suche nach flüchtendem Fahrzeug

    Meinerzhagen (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagabend einen Fahrradfahrer touchiert. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach seiner Schilderung befuhr der 42-jährige Fahrradfahrer gegen 21.45 Uhr die Marienheider Straße in Richtung Meinerzhagen. Er ordnete sich zur Straßenmitte ein, um nach links in die Straße "Im Tempel" abzubiegen. Ein von hinten kommender Pkw - möglicherweise ein Mercedes Sportwagen - ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Das Steuer im Leben länger in der Hand halten - Tipps dazu im Seniorenkino

    Iserlohn (ots) - Fitness hilft, das Steuer im Leben länger in der Hand zu halten: "Fit im Alter", so lautet das Thema beim nächsten Seniorenkino am Mittwoch, 1. Oktober, im Filmpalast Iserlohn. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher. Um 14 Uhr startet die Verkehrsunfallprävention der Polizei mit ihrem Vorprogramm. Diesmal werden die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:08

    POL-MK: Anzeige nach Handy-Diebstahl / Einbruch in KiTa

    Iserlohn (ots) - Eine Frau aus Nachrodt (30) hielt sich gestern, gegen 14 Uhr, am alten Rahthausplatz auf. Drei bisher unbekannte Täter verwickelten sie in ein Gespräch und baten sie um eine Zigarette. Kurz darauf war das iPhone der Frau verschwunden. Sie beschrieb die Täter als Jugendliche, circa 18 Jahre alt, die gebrochen Deutsch sprachen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter 02371/9199-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren