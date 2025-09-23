Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Mann tot in Wohnung aufgefunden

Hagen/Märkischer Kreis (ots)

Am Montagmorgen (22.09.2025) betraten Beamte des Bezirksdienstes der Polizei des Märkischen Kreises die Wohnung eines 46-Jährigen in der Buckesfelder Straße in Lüdenscheid. Die Polizisten fanden den Mann tot in seiner Wohnung auf. Die Gesamtumstände deuten auf ein Fremdverschulden hin. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat mit einer Mordkommission der Hagener Polizei die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tötungsdelikts aufgenommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erteilt werden. (hir)

