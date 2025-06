POL-WES: Xanten - 79-Jähriger leistet Widerstand - Polizeibeamter wird leicht verletzt

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 17 Uhr, brachen Täter ein Firmenfahrzeug an der Seminarstraße auf. Um in das Fahrzeug zu kommen, schlugen sie die hintere Scheibe der Beifahrerseite ein. Sie stahlen Werkzeuge und Getränke aus dem grauen Renault-Kangoo. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an. ...

