Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brand eines Abfalleimers
Iserlohn (ots)
Unbekannte Täter setzten gestern, um 14.20 Uhr, den Inhalt eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle in Höhe der Baarstraße 123 in Brand. Dadurch entstand Sachschaden am Eimer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.
