Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Abfalleimers

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter setzten gestern, um 14.20 Uhr, den Inhalt eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle in Höhe der Baarstraße 123 in Brand. Dadurch entstand Sachschaden am Eimer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

