Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach vermisster Iserlohnerin

Iserlohn (ots)

Seit dem 24.09.2025, gegen 1 Uhr, sucht die Polizei nach einer Vermissten aus Iserlohn. Sie ist seit gestern Abend, 18 Uhr, von ihrer Wohnanschrift abgängig. Sie kehrte von einem Spaziergang im Bereich des Seilersee nicht wie vereinbart zurück. Die Vermisste führt kein Handy und kein Bargeld mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in hilfloser Lage befindet. Die Polizei setzte bei der Suche in der vergangenen Nacht auch einen Hubschrauber ein.

Ein Foto und eine Beschreibung der Gesuchten finden sich im Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/181316.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der Polizei Notruf 110 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell