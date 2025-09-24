PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach vermisster Iserlohnerin

Iserlohn (ots)

Seit dem 24.09.2025, gegen 1 Uhr, sucht die Polizei nach einer Vermissten aus Iserlohn. Sie ist seit gestern Abend, 18 Uhr, von ihrer Wohnanschrift abgängig. Sie kehrte von einem Spaziergang im Bereich des Seilersee nicht wie vereinbart zurück. Die Vermisste führt kein Handy und kein Bargeld mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in hilfloser Lage befindet. Die Polizei setzte bei der Suche in der vergangenen Nacht auch einen Hubschrauber ein.

Ein Foto und eine Beschreibung der Gesuchten finden sich im Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/181316.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der Polizei Notruf 110 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:24

    POL-MK: Einbrüche in Ladengeschäft, Kindergarten, Warenautomat und Lager

    Hemer (ots) - Unbekannte drangen vermutlich am Dienstag, gegen 3.30 Uhr, in ein Ladengeschäft an der Hönnetalstraße ein. Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie Bargeld. Am Mühlackerweg knackten Täter in der Nacht zu Dienstag das Fenster einer Kindertageseinrichtung. Es wurde nichts entwendet. Zwischen dem 16.9. und 23.9., drangen Einbrecher in einen Lagerraum an ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:23

    POL-MK: Brand eines Abfalleimers

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter setzten gestern, um 14.20 Uhr, den Inhalt eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle in Höhe der Baarstraße 123 in Brand. Dadurch entstand Sachschaden am Eimer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:22

    POL-MK: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider randalierte gestern Vormittag an einer Bushaltestelle und landete schließlich in einer Polizei-Zelle. Der 31-Jährige fiel Passanten auf, wie er an der Paulmannshöher Straße gegen ein geparktes Auto und die Glasscheibe eines Bushäuschens trat und schlug. An beidem richtete er Sachschaden an. Zudem soll er Passanten angeschrien haben. Polizeibeamte nahmen den aggressiven Mann in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren