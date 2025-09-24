POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Festnahme nach Tötungsdelikt in Kierspe - 1. Fortschreibung

Iserlohn (ots) - Seit dem 24.09.2025, gegen 1 Uhr, sucht die Polizei nach einer Vermissten aus Iserlohn. Sie ist seit gestern Abend, 18 Uhr, von ihrer Wohnanschrift abgängig. Sie kehrte von einem Spaziergang im Bereich des Seilersee nicht wie vereinbart zurück. Die Vermisste führt kein Handy und kein Bargeld mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in hilfloser Lage befindet. Die Polizei setzte ...

