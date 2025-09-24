PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Festnahme nach Tötungsdelikt in Kierspe - 1. Fortschreibung

Hagen/Märkischer Kreis (ots)

Am Sonntag (21.9.2025) kam es, wie die Polizei bereits berichtete, in Kierspe zu einem Tötungsdelikt. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 51-jährige Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. (hir)

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

