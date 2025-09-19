Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Vorfahrtsverstoß

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 09:00 Uhr, befuhren eine 77-jährige Weimarerin und ihr Mann mit ihren Pedeles die Ludwig-Feuerbach-Straße in Fahrtrichtung Rainer-Maria-Rilke-Straße. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Rainer-Maria-Rilke-Straße, aus Richtung Berkaer Straße kommend. Als der Pkw die Kreuzung zur Ludwig-Feuerbach-Straße passierte, missachtete er die Vorfahrt der Radfahrer. Beide leiteten daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Fall. Mit einer Armfraktur musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Der derzeit unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort ohne erforderliche Maßnahmen einzuleiten. Zur Klärung der Identität des Pkw-Fahrers und der genauen Umstände des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

