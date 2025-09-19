PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruchsversuch bei der Feuerwehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Zwischen Sonntagabend und Mittwochabend versuchten Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt zu Räumlichkeiten der Kahlaer Feuerwehr zu verschaffen. Wie Zeugen am Donnerstag mitteilten, befanden sich an einer Zugangstür in der Bahnhofstraße mehrere Hebelspuren. Dem oder den Tätern gelang ein Eindringen nicht, jedoch richteten diese Sachschaden an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

