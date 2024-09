POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Lorenzgasse- Hinweise erbeten (22.09.2024)

Rottweil (ots) - Rund 5.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Rotensteiner Straße hinterlassen. Am Freitag, im Zeitraum zwischen 7.00 Uhr und 16.15 Uhr, streifte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 26 am Straßenrand geparkten blauen Fiat Tipo an der gesamten linken ...

mehr