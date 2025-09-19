Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angesprüht und Luft abgelassen

Jena (ots)

Wie Zeugen am Donnertagmorgen feststellen mussten, beschädigten Unbekannte einen geparkten BMW. Der oder die Täter begabe sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu dem Fahrzeug, ließen an allen vier Rädern die Luft ab und beschmierten die Karosse großflächig mit schwarzer und roter Sprühfarbe. Hinweise zur Tat oder gar den Tätern gibt es derzeit noch nicht. die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell