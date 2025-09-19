PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angesprüht und Luft abgelassen

Jena (ots)

Wie Zeugen am Donnertagmorgen feststellen mussten, beschädigten Unbekannte einen geparkten BMW. Der oder die Täter begabe sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu dem Fahrzeug, ließen an allen vier Rädern die Luft ab und beschmierten die Karosse großflächig mit schwarzer und roter Sprühfarbe. Hinweise zur Tat oder gar den Tätern gibt es derzeit noch nicht. die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 14:10

    LPI-J: Küchenbrand löst Großeinsatz aus

    Jena (ots) - Am Mittwoch waren mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Jena und die Feuerwehr Jena in der Stauffenbergstraße in Jena-Lobeda im Einsatz. Hier hatte zuvor eine Hausbewohnerin ihr Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Küchenbrand kam. Durch Zufall wurde niemand in dem Mehrfamilienhaus verletzt. Es entstandt Sachshcaden. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt nun wegen fahlässiger ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:01

    LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

    Apolda (ots) - Fünf Haftbefehle gegen nur zwei Personen vollstreckte gestern die Apoldaer Polizei. Gegen einen 70-jährigen Mann lagen drei Haftbefehle und gegen eine 29-jährige Frau zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Beide konnten die Geldstrafe zahlen und konnten sich so einer Haftstrafe entziehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:00

    LPI-J: Fahrt mit gefälschten Kennzeichen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet

    Apolda (ots) - Am Mittwochabend, gegen 20:05 Uhr entzog sich ein polizeibekannter 36-jähriger Mann aus Apolda einer Verkehrskontrolle. Zum wiederholten Mal, war der Mann mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Als Polizeibeamte den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser rücksichtlos und mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren