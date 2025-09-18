LPI-J: Küchenbrand löst Großeinsatz aus
Jena (ots)
Am Mittwoch waren mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Jena und die Feuerwehr Jena in der Stauffenbergstraße in Jena-Lobeda im Einsatz. Hier hatte zuvor eine Hausbewohnerin ihr Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Küchenbrand kam. Durch Zufall wurde niemand in dem Mehrfamilienhaus verletzt. Es entstandt Sachshcaden. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt nun wegen fahlässiger Brandstiftung.
