LPI-J: Ohne erforderliche Nachweise, dafür unter Drogen unterwegs
Weimar (ots)
Am Mittwochabend geriet ein 31-jähriger Weimarer in der Ernst-Busse- Straße in eine Verkehrskontrolle. Er war mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis und der Roller keine Versicherung hat. Dafür verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Neben der Anzeigenaufnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt.
