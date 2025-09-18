PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne erforderliche Nachweise, dafür unter Drogen unterwegs

Weimar (ots)

Am Mittwochabend geriet ein 31-jähriger Weimarer in der Ernst-Busse- Straße in eine Verkehrskontrolle. Er war mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis und der Roller keine Versicherung hat. Dafür verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Neben der Anzeigenaufnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:59

    LPI-J: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Weimar (ots) - Mittwochnachmittag befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Verbindungsstraße Hottelstedt in Richtung Buchenwald. In einer Linkskurve und vermutlich aufgrund eines Schlagloches verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich, ehe er im Straßengraben zum Liegen kam. Glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen wurde der Weimarer zur Behandlung ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:58

    LPI-J: Einbruch in Lagerhalle

    Weimar (ots) - Nachdem bereits im August unbekannte Täter vergeblich versuchten in eine Lagerhalle in Schöndorf einzubrechen, erfolgte im Verlaufe des vergangenen Wochenendes ein zweiter Versuch. Diesmal gelang es mittels Hebelwerkzeuges die Tür zur Lagerhalle zu öffnen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde, dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:37

    LPI-J: Durstige Diebe brechen in Grillhütte ein

    Kahla (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Grillhütte einer Gaststätte am Sportplatz in Rothenstein. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie alkhoholfreie Getränke im Wert von ca. 50 Euro. Zudem wurde eine Tür zur Gaststätte sowie ein Bewegungsmelder beschädigt - der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtroda nach die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren