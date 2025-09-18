Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstige Diebe brechen in Grillhütte ein

Kahla (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Grillhütte einer Gaststätte am Sportplatz in Rothenstein. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie alkhoholfreie Getränke im Wert von ca. 50 Euro. Zudem wurde eine Tür zur Gaststätte sowie ein Bewegungsmelder beschädigt - der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtroda nach die Ermittlungen zum Einbruch auf. Hinweise zum Diebstahl an die PI Saale-Holzland unter 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell