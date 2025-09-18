LPI-J: Betrunken gegen Baum - Auto kippt auf die Seite
Kahla (ots)
Mit 1,1 Promille krachte ein 20-jähriger am Mittwochabend mit seinem VW zwischen Ölknitz und Jägersdorf in einer Rechtskurve gegen einen Baum. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite - der junge Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die aufnehmenden Beamten der PI Saale-Holzland veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.
