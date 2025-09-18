PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Betrunken gegen Baum - Auto kippt auf die Seite

Kahla (ots)

Mit 1,1 Promille krachte ein 20-jähriger am Mittwochabend mit seinem VW zwischen Ölknitz und Jägersdorf in einer Rechtskurve gegen einen Baum. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite - der junge Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die aufnehmenden Beamten der PI Saale-Holzland veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

